Événement des Champs Libres
Dimanche 29 octobre, 16h00

Tous les ans, les morts sont célébrés aux quatre coins du monde. Au Mexique, la fête prend un caractère bien particulier pour marquer le retour temporaire sur Terre des êtres chers décédés. À travers 4 films, allant de Sergeï Eisenstein aux cinéastes anthropologues, découvrez le « Día de los muertos ». Projections suivies d'une rencontre avec Perig Pitrou, anthropologue, directeur de recherche au CNRS.

Auditorium Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES

