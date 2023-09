La tradition mandingue, avec Ousmane Kouyaté et Cyrille Brotto Auditorium Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes La tradition mandingue, avec Ousmane Kouyaté et Cyrille Brotto Auditorium Rennes, 11 octobre 2023, Rennes. Événement des Champs Libres Mercredi 11 octobre, 12h30 1 Du 2023-10-11 12:30 au 2023-10-11 13:30. Changement de programmation : Ablaye Cissoko ayant été contraint d’annuler sa venue dans le cadre du Grand Soufflet, il sera remplacé par Ousmane Kouyaté. Conférence musicale avec Ousmane Kouyaté, Cyrille Brotto et Clément Le Goff, sur les traditions mandingues, la Kora et le griot. Ousmane Kalil Kouyaté (alias Ousmane Kora Kouyaté) est issu d’une grande famille de djélis (griots) originaires de Guinée et du Sénégal. Auditorium Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Auditorium Adresse Les Champs Libres - 10 cours des Alliés - 35000 RENNES Ville Rennes Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Auditorium Rennes latitude longitude 48.105139;-1.674686

