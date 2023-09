Agir face au changement climatique : enjeux de transformations Auditorium Rennes, 10 octobre 2023, Rennes.

Événement des Champs Libres Mardi 10 octobre, 20h30 1

Du 2023-10-10 20:30 au 2023-10-10 22:30.

Depuis le 20e siècle, le réchauffement planétaire a atteint + 1,1°C, une augmentation inédite depuis plus de 2 000 ans. Il atteindra +1,5°C dans les 20 prochaines années et le limiter sous 2°C sera rapidement hors de portée. Quels sont les futurs possibles et comment accélérer l’action face à ce changement ?Avec Valérie Masson-Delmotte, paléoclimatologue, directrice au CEA et coprésidente du GIEC.

Auditorium Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine