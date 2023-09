La guerre du remembrement Auditorium Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes La guerre du remembrement Auditorium Rennes, 8 octobre 2023, Rennes. Événement des Champs Libres Dimanche 8 octobre, 16h00 1 Du 2023-10-08 16:00 au 2023-10-08 17:15. Début des années 1970, Nicole et Felix Le Garrec rencontrent à Plonévez-du-Faou une poignée d’opposants qui se bat contre ce qu’on présente comme « le progrès avec un grand P ». En mai 1974, à Trébrivan, les manifestants envahissent la mairie. Mais les bulldozer débarquent l’été suivant sous la protection des forces de l’ordre. Félix photographie, Nicole recueille les témoignages, créant ainsi un diaporama sonore des évènements. Auditorium Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Auditorium Adresse Les Champs Libres - 10 cours des Alliés - 35000 RENNES Ville Rennes Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Auditorium Rennes latitude longitude 48.105139;-1.674686

Auditorium Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/