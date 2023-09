Et maintenant ? Le festival international des idées de demain Auditorium Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Et maintenant ? Le festival international des idées de demain
Auditorium Rennes, 5 octobre 2023, Rennes.

Événement des Champs Libres
Jeudi 5 octobre, 19h00

Initié par ARTE et France Culture, Et maintenant ? propose de réfléchir à un avenircommun. Le principe : des questionnaires en ligne explorant une thématique. Aux Champs Libres, il sera question du thème démocratie et écologie. Arte dévoilera en avant-première son questionnaire « Democra-quoi? ». Nous votons de moins en moins mais nous demandons toujours plus de démocratie alors comment faire entendre notre voix ? Pour reprendre le pouvoir faut-il bousculer les règles du jeu démocratique?

Auditorium Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES

