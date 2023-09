Sommeil et rêve : psychothérapie physiologique ? Auditorium Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Les rêves peuvent surgir à tous les stades de sommeil. Leur souvenir dépend des capacités de mémoire et de conscience au réveil mais leur rappel ne conditionne pas leurs fonctions. Même un rêve oublié a joué son rôle. Le sommeil aussi joue un rôle dans la consolidation de la mémoire et la régulation des émotions. Mais lequel ?
Avec Perrine Ruby, chercheuse INSERM et co-directrice de l'équipe Perception Attention Mémoire du Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon.
Auditorium Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES

