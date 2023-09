Le village au cimetière Auditorium Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Le village au cimetière Auditorium Rennes, 1 octobre 2023, Rennes. Événement des Champs Libres Dimanche 1 octobre, 16h00 1 Du 2023-10-01 16:00 au 2023-10-01 17:40. Dans un village des Côtes d’Armor. Pendant les dix jours précédents la Toussaint, il est là, en entier qui « habite » son cimetière, défile sur ses tombes pour les rituels de nettoyage, de fleurissement et de recueillement. À travers ses visages, ses voix, ses déambulations, il se raconte. Un film de Thierry Compain, 52 min, 1994, France. Suivi d’une rencontre avec le réalisateur. Auditorium Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Auditorium Adresse Les Champs Libres - 10 cours des Alliés - 35000 RENNES Ville Rennes Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Auditorium Rennes latitude longitude 48.105139;-1.674686

