AFROBOOM – Concert Salihou Jam & DJ Sets Au Parc des Bois Rennes, 3 septembre 2023, Rennes.

L'Afroboom c'est une fête où l'Afrique est à l'honneur : Dimanche 3 septembre, 16h30

Du 2023-09-03 16:30 au 2023-09-03 18:30.

Un concert de Salihou Jam, des Dj Sets, de la restauration aux inspirations africaines, du soleil et de la bonne humeur !

C’est gratuit et sans réservation

Salihou Mbacké BOUSSO, plus connu sous le nom de Salihou Jam, est né et a grandi dans la ville de Thiès (Sénégal). Après avoir obtenu un bac littéraire en 2012, il est parti à Dakar pour poursuivre ses études et a obtenu une licence « multimédias et audiovisuel » en 2017.

Dès son plus jeune âge, la musique et le chant étaient sa passion. Il a commencé sa carrière artistique en imitant des chanteurs emblématiques comme James Brown, B.E.King, Anthony Hamilton, Steve Wonder, R.Kelly, Yandé Codou Séné… C’est ainsi qu’il a découvert qu’il avait la possibilité d’adapter sa voix à tous les registres musicaux, ce qui lui a valu le surnom de « multivoice ».

Autodidacte, il a commencé à jouer de la guitare et a composer ses propres chansons. En 2009, il a rejoint un groupe qui jouait du blues, du jazz, de la salsa et du gospel. Grâce à une rencontre avec des rappeurs, il a également eu accès à des studios d’enregistrement et a participé à plusieurs featurings et compilations.

En 2011, il a décidé de former un groupe avec quelques amis. Ainsi est né AFRICAN MYSTIC BAND dont il était le leader vocal sous le nom de Salihou Jam. Avec ce groupe, ils ont commencé à interpréter des variétés internationales, du soul, du RnB, et de la musique latine (flamenco, salsa, bossanova) dans un petit restaurant de la ville de Thiès. Cinq ans plus tard, ils jouaient dans la majeure partie des grands restaurants et hôtels du Sénégal (Radisson, Alkimia, Café de Rome, Terrou bi, la Fourchette, le phare des Mamelles à Dakar, Lamantin à Mbour, Hôtel Baobab, Sam’s Prestige, Madiba à Thiès, etc…), accompagné des plus grands musiciens, tel que Ndiaw Macodou, Jano Mendy et Abdourahman.

En juillet 2016, Salihou Jam a fait partie des 9 candidats Sénégalais sélectionnés pour représenter le Sénégal à la première édition de « the Voice Afrique francophone ». Il est resté le seul représentant de son pays pendant les shows et a terminé l’aventure en demi-finale.

Grâce aux diffusions de cette émission télévisée, Salihou Jam a gagné en visibilité et s’est fait remarquer auprès des plus grands noms de la musique au Sénégal. En effet, il a eu le privilège de faire les premières parties de concerts de Youssou Ndour et les chœurs de Wally Seck. Il a également fait des concerts à la grande soirée des Cauris d’Or en 2018 et 2019.

De 2019 à 2022, Salihou Jam a décroché plusieurs contrats musicaux à travers l’Europe : festivals en Allemagne avec Black Legend et Jeannette Cuta (chanteuse emblématique du pays), AfterWork en Espagne avec sa guitare ou encore Show musicaux en Sicile avec un orchestre et des danseurs locaux.

Actuellement de retour dans son pays d’origine et fort de tout ce qu’il a pu découvrir lors de ses voyages, il prépare la sortie d’un album et de plusieurs clips vidéo, en parallèle avec toutes ses prestations musicales au Sénégal.

Au Parc des Bois Au Parc des Bois : Restaurant – Guinguette, Rue du Patis Tatelin, Rennes, France Rennes 35700