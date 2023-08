Shamo Solo en concert – One-Man-Galactic-Raggae-Band Au Parc des Bois Rennes, 1 septembre 2023, Rennes.

Du 2023-09-01 20:00 au 2023-09-01 22:00.

Shamo Solo est un jeune pilote dans la Galaxie, et il a vite compris que les Jedis et les Rastafaris partagent le même combat! Il offre un spectacle musical original et interactif, 50% Reggae et 50% Star Wars! Multi-instrumentiste et équipé de sa LoopStation, il fait bouger les têtes de Tatouine à Kingston!

Shamo est un trompettiste de longue date, basé à Nantes et passionné par le Reggae. Il a pendant des années écumé les routes d’Europe pour jouer avec de nombreux groupes.

Avec le projet CocoPilots, il a dernièrement développé ses talents de multi-instrumentiste et de loopeur , créant sur scène des intrus de toutes pièces.

Il ne manquait plus que son envie de prendre la parole sur scène et d’y mêler avec humour sa passion pour Star Wars pour faire naître le projet Shamo Solo !

Instagram : https://www.instagram.com/shamo.solo/

Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=ajGcpoI-STg

Au Parc des Bois Au Parc des Bois : Restaurant – Guinguette, Rue du Patis Tatelin, Rennes, France Rennes 35700