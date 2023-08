Bingo Musical – 50% Bingo, 50% Blind Test Au Parc des Bois Rennes Catégorie d’Évènement: Rennes Bingo Musical – 50% Bingo, 50% Blind Test Au Parc des Bois Rennes, 31 août 2023, Rennes. Le Bingo Musical, c’est 50% blind-test, 50% bingo, 100% plaisir. Jeudi 31 août, 20h00 1 Du 2023-08-31 20:00 au 2023-08-31 22:00. Le Bingo Musical, c’est 50% blind-test, 50% bingo, 100% plaisir. Chaque joueur dispose d’une grille qui comporte 20 chansons

Une playliste de 40 chansons est diffusée. Dès que vous reconnaissez une chansons, vous pouvez cocher la case correspondante sur votre grille. Les 3 premiers joueurs qui complètent une ligne gagnent un verre au bar.

Le premier jour à compléter une grille complète gagne une bouteille de vin ! Le jeux est gratuit et sans réservation :D

Au Parc des Bois : Restaurant – Guinguette, Rue du Patis Tatelin, Rennes, France

