Soirée Brésilienne avec SAMBA LOVA + restauration brésilienne Au Parc des Bois Rennes, 11 août 2023, Rennes.

SAMBA LOVA Vendredi 11 août, 20h00 1

Du 2023-08-11 20:00 au 2023-08-11 22:00.

SAMBA LOVA

C’est avant tout de l’amour, de la joie, du partage, autour de la culture brésilienne et spécifiquement de la samba (roda de samba). Son but est de raconter en chanson les splendeurs et misères du peuple brésilien sur des rythmes syncopés et endiablés.

L’une des principales caractéristiques de cette samba est qu’elle réunit les participants en cercle, autour d’une table, le public autour danse, chante , célèbre .

Entre leurs mains, un cavaquinho (petite guitare brésilienne), une guitare 7 cordes, une flûte traversière, une clarinette, des percussions de toutes tailles et de toutes sortes, le tout mis en orbite par la voix solaire de la chanteuse franco-brésilienne Luiza .

De la restauration brésilienne sera proposée spécialement pour cette soirée.

Au Parc des Bois Au Parc des Bois : Restaurant – Guinguette, Rue du Patis Tatelin, Rennes, France Rennes 35700