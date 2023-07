Soirée concert – MANO LIBRE – Musique Vénézuélienne Au Parc des Bois Rennes Catégorie d’Évènement: Rennes Soirée concert – MANO LIBRE – Musique Vénézuélienne Au Parc des Bois Rennes, 4 août 2023, Rennes. Mano Libre est un duo de musique vénézuélienne. Loin des succès de la salsa ou de la cumbia, le joropo raconte avec poésie Vendredi 4 août, 20h00 1 Du 2023-08-04 20:00 au 2023-08-04 22:00. Mano Libre est un duo de musique vénézuélienne. Loin des succès de la salsa ou de la cumbia, le joropo raconte avec poésie le quotidien au cœur des plaines vénézuéliennes. Autour de ce répertoire traditionnel, Mano Libre crée un univers musical singulier et sensible pour un moment de musique authentique. Facebook – https://www.facebook.com/lamanolibre.duo Youtube – https://www.youtube.com/watch?v=bWbbrksCyPE Au Parc des Bois Au Parc des Bois : Restaurant – Guinguette, Rue du Patis Tatelin, Rennes, France Rennes 35700 Détails Catégorie d’Évènement: Rennes Autres Lieu Au Parc des Bois Adresse Au Parc des Bois : Restaurant - Guinguette, Rue du Patis Tatelin, Rennes, France Ville Rennes Lieu Ville Au Parc des Bois Rennes

Au Parc des Bois Rennes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/