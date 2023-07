Soirée concert – MAGELLAN – Musique du monde Au Parc des Bois Rennes Catégorie d’Évènement: Rennes Soirée concert – MAGELLAN – Musique du monde Au Parc des Bois Rennes, 28 juillet 2023, Rennes. Le duo nantais « Magellan »- Un tour du monde musical avec un accordéon, un ukulélé et des percussions. Vendredi 28 juillet, 20h00 1 Du 2023-07-28 20:00 au 2023-07-28 22:00. Le duo nantais « Magellan »- Un tour du monde musical avec un accordéon, un ukulélé et des percussions. Tantôt bal, tantôt tour de chant, un concert « carnet de voyage » jalonné d’un récit improbable et décalé, de la Méditerranée à La Louisiane, de la Réunion au Cap Vert. Au Parc des Bois Au Parc des Bois : Restaurant – Guinguette, Rue du Patis Tatelin, Rennes, France Rennes 35700 Détails Catégorie d’Évènement: Rennes Autres Lieu Au Parc des Bois Adresse Au Parc des Bois : Restaurant - Guinguette, Rue du Patis Tatelin, Rennes, France Ville Rennes Lieu Ville Au Parc des Bois Rennes

