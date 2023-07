Spectacle – Francesco Il Mercante – Homme orchestre, marionnettiste, jongleur, magicien Au Parc des Bois Rennes, 14 juillet 2023, Rennes.

Du 2023-07-14 20:00 au 2023-07-14 22:00.

Le concert théâtralisé de l’Homme orchestre, compositions originales et reprises de musiques italiennes, françaises et anglaises à travers lesquelles vous pourrez découvrir les histoires de ce saltimbanque.

Les chansons sont jouées au moyen de multiples instruments joués en même temps, nés de la débrouillardise et de propre fabrication telle la guitare pliante.

Francesco utilise également des marionnettes musicales qui participent activement au concert ainsi que des éléments magiques toujours liés à la musique et aux histoires qu’il vous racontera..

Le but étant de créer une ambiance chaleureuse et conviviale à travers un concert qui se veut ludique et intergénérationnel englobant la musique, les marionnettes, la jonglerie et la magie.

Un spectacle qui est né dans les ruelles des villes italiennes et qui maintenant voyage dans le monde entier …

Ayant fait ses débuts dans les ruelles de Milan, il commence à voyager en Europe avec son spectacle d’homme orchestre en 2010. Toujours très proche de la musique populaire et traditionnelle il compose et il reprend les chansons avec principalement la guitare, la voix et l’harmonica dans les styles folk, Country et blues en

italien, français et anglais. L’expérience tant que « saltimbanque », le théâtre et le cirque ont donné un caractère très marquant à ce spectacle d’homme orchestre qui ne se limite pas à utiliser la chanson pour raconter ses histoires. A travers concert théâtralisé « L’art de se debRouiller » il arrive à voyager avec ses instruments et ses marionnettes autoconstruits et à participer à des festivals dans le monde entier.

Grâce à l’originalité de son projet et à sa volonté, il arrive à se produire dans de nombreux événements comme le festival des arts des ruelles de Montréal, le carnaval de Venise et le festival entre autres. Maintenant il continue à voyager dans le monde et raconter ses histoires à travers son dernier album L’emi-ingrat (l’émigré ingrat) qui parle du thème de l’émigration et du rêve en clé auto ironique.

Au Parc des Bois Au Parc des Bois : Restaurant – Guinguette, Rue du Patis Tatelin, Rennes, France Rennes 35700