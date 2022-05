Exposition photographique : “Les oeuvres vives” Atelier 7&Cie Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Exposition photographique : “Les oeuvres vives” Atelier 7&Cie, 18 septembre 2020 14:30, Rennes. 18 septembre – 3 octobre 2020 Sur place Entrée libre Une série photographique de tableaux colorés “d’oeuvres vives”, proposée par Clotilde Audroing-Philippe “Ces œuvres ont happé mon regard et m’ont offert leurs beautés éphémères : des tableaux, des dessins créés par les flots, les algues et les coquillages, un peu aussi par les mains des Hommes.

Elles racontent leurs histoires, juste pour un instant, quelques jours, quelques semaines … (…)” Clotilde Audroing-Philippe, auteure-photographe rennaise est partie à la rencontre des œuvres vives (parties immergées du bateau) du port de Nazaré.

Au même titre que sa série précédente (« Leur horizon »), la couleur est au centre de son travail. Auparavant, elle avait travaillé sur les nuances pastel et les tonalités douces, cette fois-ci elle privilégie les couleurs vives, profondes et même parfois sombres car, elles sont l’expression de leur support : l’identité des œuvres vives.

Source d’inspiration colorées, elle a créé des tableaux où les couleurs s’opposent, s’unissent et dessinent, parfois, malgré l’abstraction, des éléments du réel. Exposition du 18 septembre au 3 octobre.

Entrée libre de 14h30 à 19h30 du mercredi au samedi, Atelier 7&Cie, 7 rue des Fossés à Rennes. Atelier 7&Cie 7 rue des Fossés, 35000 Rennes 35000|35700|35200 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine vendredi 18 septembre 2020 – 14h30 à 19h30

samedi 19 septembre 2020 – 14h30 à 19h30

mercredi 23 septembre 2020 – 14h30 à 19h30

jeudi 24 septembre 2020 – 14h30 à 19h30

vendredi 25 septembre 2020 – 14h30 à 19h30

samedi 26 septembre 2020 – 14h30 à 19h30

mercredi 30 septembre 2020 – 14h30 à 19h30

jeudi 1er octobre 2020 – 14h30 à 19h30

vendredi 2 octobre 2020 – 14h30 à 19h30

samedi 3 octobre 2020 – 14h30 à 19h30

Détails Heure : 14:30 - 19:30 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Atelier 7&Cie Adresse 7 rue des Fossés, 35000 Rennes Ville Rennes lieuville Atelier 7&Cie Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Atelier 7&Cie Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Exposition photographique : “Les oeuvres vives” Atelier 7&Cie 2020-09-18 was last modified: by Exposition photographique : “Les oeuvres vives” Atelier 7&Cie Atelier 7&Cie 18 septembre 2020 14:30 Atelier 7&Cie Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine