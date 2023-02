M et elles par la Cie Lat’traction Association Bourg l’Evêques Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

M et elles par la Cie Lat’traction Association Bourg l’Evêques, 5 mars 2023 15:00, Rennes. Enfermés dans une propriété, un mystère oblige les membres d’une famille à livrer ses secrets. Mais qui sont ces femmes? Comment vont-elles s’en sortir… Tirée de la pièce “8 femmes”de Robert Thomas Dimanche 5 mars, 15h00 1

dans le cadre de « Théâtre ici et là » organisé par la FETTAAR
Association Bourg l'Evêques
16 rue Papu
Bourg l'Évesque – La Touche – Moulin du Comte
Rennes 35000
Ille-et-Vilaine

