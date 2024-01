Déchiffrer les écritures anciennes Archives de Rennes Rennes Catégorie d’Évènement: Rennes Déchiffrer les écritures anciennes Archives de Rennes Rennes, 15 février 2024, Rennes. Atelier de paléographie Jeudi 15 février, 18h00 1

Du 2024-02-15 18:00 au 2024-02-15 19:00. Venez vous initier ou vous entraîner à la lecture des écritures, à partir d'une sélection de documents du 16e au 20e siècle, conservés aux Archives de Rennes. Pour cette séance, le thème choisi est la mort, en lien avec l'exposition « Mourir, quelle histoire », présentée au Musée de Bretagne du 16 mars au 21 septembre 2024. Archives de Rennes 18 Avenue Jules Ferry, Rennes, France

