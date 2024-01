L’envers du décor Archives de Rennes Rennes Catégorie d’Évènement: Rennes L’envers du décor Archives de Rennes Rennes, 1 février 2024, Rennes. Visite du bâtiment des Archives de Rennes Jeudi 1 février, 18h00 1

https://my.weezevent.com/jeudi-des-archives-lenvers-du-decor-5?_gl=1*17ff95j*_gcl_au*MjA0MjM3Nzk4MS4xNjk1OTkzNDMx*_ga*MTI2MTgzMjM2NS4xNjI0NTM5NDg1*_ga_39H9VBFX7G*MTcwMjg5NjE0OC4yNC4xLjE3MDI4OTY1OTQuMjAuMC4w

Du 2024-02-01 18:00 au 2024-02-01 19:00. Où, comment et pourquoi sont conservés les documents d’archives ?

Venez découvrir les coulisses du bâtiment des Archives de Rennes, les différentes facettes du métier d’archiviste et quelques pièces remarquables. Archives de Rennes 18 Avenue Jules Ferry, Rennes, France Rennes 35700 Détails Catégorie d’Évènement: Rennes Autres Code postal 35700 Lieu Archives de Rennes Adresse 18 Avenue Jules Ferry, Rennes, France Ville Rennes Lieu Ville Archives de Rennes Rennes Latitude 48.119838 Longitude -1.670912 latitude longitude 48.119838;-1.670912

Archives de Rennes Rennes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/