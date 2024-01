« Les soldats inconnus du Stade Rennais, 1914 – 1918 : une histoire à côté de la plaque » Archives de Rennes Rennes, 18 janvier 2024, Rennes.

En 2022 et 2023, une petite centaine d’élèves du lycée Chateaubriand de Rennes a mené l’enquête pour retracer les 30 notices biographiques des « membres du Stade Rennais tombés au champs d’honneur » entre 1914 et 1918. Cette inscription figure sur une plaque commémorative, véritable monument aux morts érigé en 1922 par le Stade Rennais Université Club (SRUC). Elle est encore visible aujourd’hui, aux abords du stade de la route de Lorient, près du fameux mur des Légendes.

Ce projet a débouché sur la publication d’un petit livre de 250 pages et la réalisation d’une dizaine de courts-métrages.

Les apprentis historiens et historiennes ont mobilisé plusieurs sources pour retrouver la trace de ces sportifs devenus soldats : la presse locale, sportive et politique (Ouest-Éclair, La Dépêche de Brest, L’Auto, etc.), les données récoltées par les instances militaires (fiches Mémoire des Hommes, fiches matricules), quelques fonds des Archives municipales et départementales, des sources généalogiques (retrouvant parfois des descendants et des archives privées) et numériques (Musée de Bretagne, Galerie des Légendes du SRFC, etc.).

Agrégé et docteur en histoire contemporaine, François Prigent est enseignant au lycée Chateaubriand et chargé de cours à l’Université Rennes 2. Président du groupe Ouest-Bretagne de la Société française d’histoire politique, il mène actuellement des recherches sur le thème : « Sport et politique en Bretagne au XXe siècle ».

