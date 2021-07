Rennes Square de Villeneuve Rennes Après-midi Découvertes à Villeneuve Rennes Catégorie d’évènement: Rennes

Après-midi Découvertes à Villeneuve, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Rennes. Spectacles Ateliers et jeux / Spectacles / jeudi 8 juillet Après-midi Découvertes à Villeneuve Sud-Gare / Ateliers et jeuxSpectacles jeudi 8 juillet / Square de Villeneuve Après-midi Découvertes à Villeneuve Activités ludiques et manuelles à faire en famille, seul(e) ou entre amis dans un cadre naturel. Au programme : jeux de société, confection de marionnettes et spectacle de la compagnie Les échappés du bal (clown de rue) à 16h30. Quartier : Sud-Gare / Infos pratiques Organisé par : Cercle Paul Bert Ginguené Horairesde 15h à 18h tarifs Gratuit AccèsMétro : arrêt Jacques Cartier. Bus : lignes C3, C5, 12 renseignements Square de Villeneuve (20 Rue de Villeneuve, Rennes) Square de Villeneuve

2021-07-08

