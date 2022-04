These Days fête ses 6 ans Antipode, 28 avril 2022 20:00, Rennes.

Une soirée sous le signe du rock avec deux groupes accompagnés par These Days en presse. Du rock, psyché, garage rennais avec Clavicule dont le nouvel album est attendu pour l’automne prochain et du garage grunge post-punk de Nantes avec Mad Foxes dont l’album Ashamed est sorti en avril 2020.

Clavicule – France – Rennes – Rock – Psyché – Garage

Psyché, punk, garage, surf et grunge, le rock de Clavicule c’est un peu tout ça à la fois. Une sacrée liste d’ingrédients rock plongés dans un large chaudron de fuzz qui dégueule d’intensité quand le quatuor foule la scène. Emmené par une section rythmique d’acier, Clavicule joue avec fougue et surprend par sa capacité à mêler énergie brute et mélodies accrocheuses. À ne pas manquer !

Mad Foxes – France – Nantes – Garage – Grunge – Post-punk

Mad Foxes tient à la fois du flegme de la scène post-punk anglaise et de la spontanéité du grunge de Seattle. Un propos intense et incandescent : le deuxième album du groupe aborde pêle-mêle la toxicité masculine et le patriarcat, donne dans l’introspection frontale et l’amour cynique. Et au milieu de toute cette noirceur, c’est aussi une beauté candide qui surgit des couches de guitares, comme de multiples teintes qui nous marquent plus encore.

Événement présenté par These Days en collaboration avec l’Antipode.

Ouverture des portes : 20h00

Début du concert : 20h30

Antipode – Le Club

Placement libre debout

Antipode 75 avenue Jules Maniez – 35000 Rennes. 35000 Rennes La Courrouze Ille-et-Vilaine

jeudi 28 avril – 20h00 à 23h59