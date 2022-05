Concert – Octave Noire Antipode MJC Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Découvert lors des Trans Musicales 2016, Octave Noire publie en 2020 Monolithe, un album où il affirme et affine encore sa façon toute personnelle de pratiquer la chanson française, dans un style lyrique et synthétique. Riches d'une grande variété de paysages et de sentiments, ces chansons voient s'entremêler l'intime et l'universel dans un groove délicat, mais néanmoins implacable. Pour ne rien gâcher, sa voix élégante, dont le timbre évoque parfois celui d'Alain Chamfort, est enveloppée dans des compositions aux orchestrations synthétiques et majestueuses.

