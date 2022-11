Les créateurs d’à côté annececilecreation Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Les créateurs d’à côté annececilecreation, 19 novembre 2022 11:00, Rennes. 19 novembre – 17 décembre Sur place Entrée libre 0658242264

Les créateurs d’à côté. 6eme marché de noël Rennes Saint Martin. Le marché « Les créateurs d’à côté » revient pour sa 6eme édition 2022 dans dans le quartier Saint Martin à Rennes. Anne-Cécile a invité des artistes et des artistes aux talents variés.. Venez boire un thé sous la nouvelle verrière, toucher les cuirs, enfiler des chaussures faites-main. Il y en a pour toutes les bourses. Entrée gratuite. annececilecreation 16, rue barthelemy pocquet Rennes 35064 Rennes Nord – Saint-Martin Ille-et-Vilaine samedi 19 novembre – 11h00 à 18h00

dimanche 20 novembre – 14h00 à 18h00

samedi 26 novembre – 14h00 à 18h00

samedi 3 décembre – 14h00 à 18h00

samedi 10 décembre – 14h00 à 18h00

samedi 17 décembre – 14h00 à 18h00

Détails Heure : 11:00 - 18:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu annececilecreation Adresse 16, rue barthelemy pocquet Rennes Ville Rennes lieuville annececilecreation Rennes Departement Ille-et-Vilaine

annececilecreation Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Les créateurs d’à côté annececilecreation 2022-11-19 was last modified: by Les créateurs d’à côté annececilecreation annececilecreation 19 novembre 2022 11:00 annececilecreation Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine