Les créateurs d’à côté 2023 annececilecreation Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Les créateurs d’à côté 2023 annececilecreation Rennes, 18 novembre 2023T 14:00, Rennes. Les créateurs d’à côté 2023 annececilecreation Rennes 18 et 19 novembre Salon expo vente – Les créateurs d’à côté 18 et 19 novembre 1

https://fb.me/e/3WuWNMYm2 • Expo-Vente de Noël •

Cette année un nouveau collectif s’est constitué le temps d’un samedi/dimanche pour vous présenter leurs dernières créations.

Artistes et artisans, dont le travail repose sur la matière et leur transformation, seront présents tout le week-end. Céramiques

Savonnerie

Cuir

Bijoux

Maroquinerie

Tous créent de leur main des objets usuels ou poétiques.

Il y aura

A Voir

A boire

A Écouter et à papoter !!

Alors venez les rencontrer dans l’atelier de la maroquinière AnneCecileCreation .

16 rue Barthelemy Pocquet à Rennes (cimetière nord).

Samedi 18 novembre 2023 : 14h-18h

Dimanche 19 novembre 2023 : 11h-18h

À très vite pour ce moment festif!! annececilecreation 16, rue barthelemy pocquet Rennes Nord – Saint-Martin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine Détails Heure : 14:00 - 10:00 Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu annececilecreation Adresse 16, rue barthelemy pocquet Rennes Ville Rennes Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville annececilecreation Rennes

annececilecreation Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/