Ateliers et jeux mardi 6 juillet / Square des Hautes Chalais Animation sur les économies d’eau Stand sur les économies d’eau avec distribution gratuite de matériel hydro-économe et gourdes à gagner Quartier : Bréquigny /

Infos pratiques Organisé par : Eau du Bassin Rennais Horaires16h30 à 18h TarifsGratuit RenseignementsSquare des Hautes Chalais www.eaudubassinrennais.fr/

