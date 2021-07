Rennes Parc de Maurepas Rennes RENNES. ANIMATION RUGBY Rennes Catégorie d’évènement: Rennes

Sport et loisirs Du mardi 6 juillet au jeudi 19 août / Parc de Maurepas ANIMATION RUGBY Initiation rugby filles et garçons 7-18 ans. Sur inscription. Melissa Bettoni: 07-83-60-25-00 Email : polejeunes@staderennaisrugby.fr Quartier : Maurepas – La Bellangerais / Inscription 06/07 14h00 à 18h00 07/07 14h00 à 18h00 08/07 14h00 à 18h00 27/07 14h00 à 18h00 28/07 14h00 à 18h00 29/07 14h00 à 18h00 17/08 14h00 à 18h00 18/08 14h00 à 18h00 19/08 14h00 à 18h00

Infos pratiques Organisé par : STADE RENNAIS RUGBY Horaires14h00 à 18h00 TarifsGratuit polejeunes@staderennaisrugby.fr

Parc de Maurepas

2021-07-06

