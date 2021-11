Rennes Ancien Antipode Ille-et-Vilaine, Rennes Khéta, ensemble Jazz-Hip Hop à l’ancien Antipode Ancien Antipode Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Khéta, ensemble Jazz-Hip Hop à l’ancien Antipode Ancien Antipode, 27 novembre 2021 18:00, Rennes. Samedi 27 novembre, 18h00 Sur place Entrée libre https://fb.me/e/61j4Q0AO5, demozamau@gmail.com, 09 84 16 19 41 Khéta vous donne rendez-vous pour un concert Jazz-Hip Hop à l’ancien Antipode. Après le concert, montez sur scène et prenez le mic le temps d’une scène ouverte proposée par DMZ. Khéta vous donne rendez-vous pour un concert autour de leur album Prophétie à l’ancien Antipode.

Après le concert, montez sur scène, prenez le mic et rejoignez les musicien du groupe le temps d’une scène ouverte proposée par DMZ et animée par le rappeur l’Authentique.

La soirée se terminera avec un DJ set Hip Hop-Funk de DJ Blar. Cette soirée est organisée dans le cadre du projet européen Come:on! aux côtés de DMZ et Keur Eskemm! Concert Gratuit / Food Truck Le Rougailleur / Pass sanitaire obligatoire Ancien Antipode 2 rue André Trasbot 35000 Rennes Cleunay – Arsenal-Redon Ille-et-Vilaine samedi 27 novembre – 18h00 à 22h30

samedi 27 novembre – 18h00 à 22h30