MAN’N SIN AMROK Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

MAN’N SIN AMROK, 26 novembre 2022 20:30, Rennes. Samedi 26 novembre, 20h30 Sur place

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 Man’n Sin est un groupe de Metal Moderne né à Rennes début 2015.

Puisant son identité musicale dans les influences de ses membres, Man’n Sin trouve sa voie dans le mélange empruntant autant au metal au thrash qu’au hardcore, pour proposer une hybridation sonore évoluant quelque part entre Machine Head Pantera ou Lamb of God.

Une soixantaine de concerts et une tournée à Cuba ont permis de confirmer, qu’au-delà de son groove contagieux et de ses chansons engagées, Man’n Sin était autant forgé pour le studio que les performances live. AMROK 6 G rue de Brest, 35000 Rennes 35000 Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine samedi 26 novembre – 20h30 à 21h30

Détails Heure : 20:30 - 21:30 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu AMROK Adresse 6 G rue de Brest, 35000 Rennes Ville Rennes lieuville AMROK Rennes Departement Ille-et-Vilaine

AMROK Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

MAN’N SIN AMROK 2022-11-26 was last modified: by MAN’N SIN AMROK AMROK 26 novembre 2022 20:30 AMROK Rennes Rennes bar-bars

Rennes Ille-et-Vilaine