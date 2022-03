Infinity Knives & Brian Ennals + hugohugo Amrok Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Infinity Knives & Brian Ennals + hugohugo Amrok, 30 mars 2022 20:00, Rennes. Mercredi 30 mars, 20h00 Sur place 8€ / 6€ pour les adhérents à l’asso Le flux old school de Brian avec les productions méticuleuses d’Infinity Knives brouillent les frontières entre hip hop, néo classique, drone et expérimental. —(•·÷[ Des Pies Chicaillent ]÷·•)—

INFINITY KNIVES & BRIAN ENNALS (Usa / HipHopExpérimentalDroneAmbientChelouCool)

Tariq Ravelomanana aka Infinity Knives est un multi-instrumentiste, compositeur et producteur basé à Baltimore.

Il a sorti son dernier album solo “Dear Sudan” en novembre 2020 sur Phantom Limb Records. Celui ci a reçu de super critiques tant il est une vraie tuerie.

Après que Tariq ait découvert et adoré le travail de Brian Ennals, MC de Baltimore sur son enregistrement “Candy Cigarettes”, sorti 2013, il commença à travailler avec celui ci. Cette super colab a conduit à leur album commun “Rhino XXL”, véritable tuerie Hip/hop expérimentale.

Attention exclu : le nouvel album du duo intitulé “King Cobra” est déjà enregistré et sortira d’ici cet été !

Les deux musiciens ne se prennent pas pour des révolutionnaires, mais tous deux “espèrent que les révolutionnaires écouteront leurs sons tout en défonçant les vitres des bagnoles de police”.

Le flux old school de Brian avec les productions méticuleuses d’Infinity Knives brouillent les frontières entre hip hop, néo classique, drone et expérimental.

Bref, ça n’a pas l’air dégueu tout ça !

https://infinityknives666.bandcamp.com/album/rhino-xxl … HUGOHUGO (Rennes / PopAlambiquéeBienCool)

Évadé du groupe Catherine Baseball, HugoHugo est le nouveau roi de la pop rennaise bien chiadée. On a affaire ici à un mélodiste bien bien talentueux.

“une échappée belle vers la subtilité. Une présence cristalline d’une douce agressivité.”

Il n’y a pas que Baltimore dans la vie.

Hugohugo c’est super chanmé!

https://prixlibrerecord.bandcamp.com/album/hugohugo Amrok 6G rue de Brest – 35000 RENNES 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine mercredi 30 mars – 20h00 à 23h30

