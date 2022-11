CRYOGENICAL EXCISION AMROK Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

CRYOGENICAL EXCISION AMROK, 26 novembre 2022 21:30, Rennes

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 Le groupe est composé de 5 musiciens passionnés et actifs de la scène Brutal Death et Slam Death en France avec des membres de Inseminate Degeneracy, Dysmorfectomy, The Lump, Aboroth, Nyarlath ou encore Flying Shit Machines. CRYOGENICAL EXCISION à sorti son premier EP « Micro Surgery » en Janvier 2021. Il à été produit et réalisé par le label Russe Inherited Suffering Records référencé à l’international pour ces productions autour du Death Metal. http://www.inheritedsufferingrecords.com AMROK 6 G rue de Brest, 35000 Rennes 35000 Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine samedi 26 novembre – 21h30 à 22h30

