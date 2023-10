HERE COMES THE FLOOD AMROK Rennes, 25 novembre 2023, Rennes.

Du 2023-11-25 21:30 au 2023-11-25 23:59.

Situé au carrefour entre le Grunge, la Noise, le Shoegaze et le Post Punk, il y a ce nouveau groupe rennais : Here comes the Flood. Choisissant d’embrasser les quatre styles et de les mélanger avec force, ils nous offrent un premier EP 5 titres, éponyme, magma bouillonnant de riffs, de kicks et de cris. Here come the flood défendra ce premier EP en live cette année et foncera tête baissée vers leur premier album qui sortira en 2023. La tension constante est le ton de leur musique. Leur côté sombre est assumé, on se laisse facilement envoûter par leur musique froide mais énergique, brillante et lumineuse.

AMROK 6 G rue de Brest, 35000 Rennes Quartiers Ouest Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

flolicar@gmail.com