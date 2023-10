WARM EXIT AMROK Rennes, 24 novembre 2023, Rennes.

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Vendredi 24 novembre, 21h30 1

Du 2023-11-24 21:30 au 2023-11-24 23:59.

Leur musique frontale et violente les as distingué comme l’un des groupes les plus intenses et uniques de Belgique. S’inspirant des groupes légendaires britanniques des années 1970 tels que Wire, Crass et Public Image Limited, leurs rythmiques implacables doivent autant au kraut rock qu’au punk-noise.

AMROK 6 G rue de Brest, 35000 Rennes Quartiers Ouest Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

flolicar@gmail.com