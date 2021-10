Béquilles. Comment j’ai taillé mon tronc pour en faire des copeaux Amphi B8 – Campus Villejean – Université Rennes 2, 10 novembre 2021 12:45, Rennes.

Mercredi 10 novembre, 12h45 Sur place Entrée libre s-culturel@univ-rennes2.fr, 0299141141

Béquilles. Comment j’ai taillé mon trond pour en faire des copeaux, une pièce de et avec Laure Catherin.

Pièce de la comédienne et metteure en scène Laure Catherin.

Spectacle présenté à l’occasion de la Journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire.

100 000 ans d’humanité, sommes-nous pour autant moins démunis face à cette question : que faire de notre part violente ?

Béquilles / Comment j’ai taillé mon tronc pour en faire des copeaux est une fable. Ce serait le combat dérisoire d’un combattant qui dans l’idéal, aimerait rester propre. D’un lord anglais délicat qui se retrouve au milieu de la jungle poursuivi d’une mouche très tenace… Et qui, à force d’élaborer des stratégies pour ne pas avoir à l’écraser, rase la jungle. Ou ce serait l’histoire d’un Chou-Fleur au milieu d’un champ de Trolls. Autour de quelles références et de quels récits se construire, quand les récits au singulier sont toujours genrés, et surtout toujours floutés, tronqués voire censurés. Béquilles, c’est le récit qui explose de l’intérieur pour dire l’indicible car in‑sublimable : l’expérience du harcèlement moral le plus banal, de la violence qui en naît, et de l’impuissance faute de récits et de références pour y faire face. Une traversée épique, rythmique et surtout burlesque, pour faire feu des modes d’emplois qui nous emprisonnent, parce qu’on ne rentre dans aucune case prédéfinie.

Amphi B8 – Campus Villejean – Université Rennes 2 Avenue Gaston Berger, 35000 Rennes 35043 Rennes Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine

mercredi 10 novembre – 12h45 à 13h45