in-ouï.e : performances et poésies ALASKA café-brocante, 19 décembre 2019 19:30, Rennes. Jeudi 19 décembre 2019, 19h30 Sur place Entrée prix libre collectif.uklukk@gmail.com Première édition d’un cycle d’événements de performances et poésies in situ, interrogeant l’attention, l’adresse, la spontanéité et la plasticité de la poésie. in-ouï.e organisé par Collectif Uklukk Nous invitons artistes et auteurs de divers horizons à se glisser dans des contextes de vie publique, investir des espaces non spécifiques à l’art, interroger l’attention, l’adresse et la plasticité de la poésie, valoriser une diffusion spontanée de la performance. Cette première édition se déroulera le 19 décembre 2019, au café-brocante ALASKA (14 rue Dupont des Loges, à Rennes), en continu de 19h30 à 22h30. avec : Mathis BERCHERY, Emilien CHESNOT, Fanny GICQUEL & Léa BALVAY, Loris HUMEAU, Quentin LECLERC, Angèle MANUALI, Manon RIET, Antoine SABATIER, Amédine SÈDES. Un livre d’artiste sera publié et mis en vente sur place, réunissant des inédits de chacun des 9 intervenants. Une petite restauration sera assurée tout au long de la soirée. ALASKA café-brocante 14 rue Dupont des Loges, Rennes 35000|35700|35200 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine jeudi 19 décembre 2019 – 19h30 à 22h30

