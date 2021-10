Rennes ADEC Théâtre Rue PAPU Ille-et-Vilaine, Rennes Pas de deux suivi Des Anciens Par Les Arts maniaques et Topel théâtre ADEC Théâtre Rue PAPU Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Deux pièces, 2 couples ; ils dansent avec les mots et les maux. Émotions, principes, remords et regrets s'entrechats grâce à deux troupes qui vont vous régaler. Pas de Deux de Pipo Guillet par la Cie Les Arts Maniaques. Il ne faut jamais mélanger la danse et la politique. Ce cours de danse classique pas classique du tout, va être le lieu de rencontre entre deux danseuses que tout oppose.

SUIVI DE Les anciens de Olivier Coyette ; Histoire d'un trajet de vie… Un duo. Ils ont la soixantaine et se racontent depuis la naissance, jusqu'aux adultes qu'ils sont devenus. Ils iront peut-être jusqu'à la mort. Tiendront-ils toujours un rôle ? Est-ce une tragédie ? Une comédie. Dans le cadre de Théâtre ici et là! organisé par la FETTAAR;

Heure : 15:00 - 16:30
ADEC Théâtre Rue PAPU
45, rue papu, rennes 35000
dimanche 6 mars 2022