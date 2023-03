Pièce de théâtre « SANS FIL » de Sergi Belbel ADEC Théâtre Rue PAPU, 31 mars 2023 20:30, Rennes.

L'addiction au téléphone portable portée au théâtre dans la pièce « SANS FIL » de Sergi Belbel Vendredi 31 mars, 20h30

« Sans fil » : l’addiction au téléphone portable mise en scène au théâtre

La Compagnie Adrénaline Théâtre a choisi de présenter cette pièce de Sergi Belbel, « parce qu’elle répond à l’un des objectifs qui nous ont conduit, 4 ami(e)s amateurs de théâtre et comédien(ne)s amateurs, à créer notre compagnie », précise René Mélou, président de l’association : sensibiliser tous les publics sur des thèmes de société, en choisissant de mettre en scène des textes « prétextes » à la réflexion et aux échanges pouvant être éclairés par des approches du spectacle vivant et la réflexion d’auteurs de qualité.

« Sans Fil » : Quatre protagonistes en pleine crise, quatre destins qui vont se croiser à l’aéroport, cible d’un attentat terroriste.

Le texte questionne sur la possibilité de dialogue à travers le prisme de la communication par téléphone portable et de l’addiction de notre société à cet outil de communication devenus un substitut à tous les sens : nous leur parlons, nous prenons des photos, nous enregistrons, nous nous connectons, nous partageons avec les autres.

Mais la communication peut être cahotante, une spirale dans laquelle les relations évoluent vite : on se parle ou on tente de le faire, en direct ou par messages, l’écran du mobile montre autant qu’il cache. Quoi de plus pratique qu’un sans-fil pour braver les non-dits, faire tomber les masques ?

ADEC Théâtre Rue PAPU 45, rue papu, rennes 35000 Quartiers Ouest Rennes 35000 Ille-et-Vilaine