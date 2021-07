RENNES. Activités estivales, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Rennes.

Sport et loisirs

Ateliers et jeux / Sport et loisirs / Du mercredi 7 juillet au vendredi 23 juillet Activités estivales Thabor / Saint-Hélier / Alphonse-Guérin / Baud-Chardonnet /

Ateliers et jeuxSport et loisirs Du mercredi 7 juillet au vendredi 23 juillet / Espace des 2 Rives 4 allée georges palante Activités estivales Cet été l’équipe d’animation accueillera vos enfants du 7 au 23 juillet sous les thèmes de l’aventure (course d’orientation, chasse aux indices, olympiades…), de la découverte de la nature (Asinerie, jardins de rocamboles, jardins des mille pas…) et de la fête ( boOm! Tubes de l’été! Macarena fever!). Quartier : Thabor / Saint-Hélier / Alphonse-Guérin / Baud-Chardonnet / Inscription

Infos pratiques Organisé par : Rennes Pôle Association-Espace des 2 Rives Horaires8h30 à 18h00 Tarifsselon quotient familial www.rennespoleassociation.net/

Espace des 2 Rives 4 allée georges palante



