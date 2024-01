Portes Ouvertes Activdesign Activdesign Rennes, samedi 3 février 2024.

Portes Ouvertes Activdesign Activdesign Rennes 3 février et 16 mars

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-02-03 10:00

Fin : 2024-03-16 17:00

Découvrez les formations Jeu vidéo, création et développement d'Activdesign 3 février et 16 mars

Venez découvrir les formation aux métiers du jeu vidéo, de l’illustration, de la narration et de la programmation et posez vos questions aux étudiants présents.

Activdesign 4a rue du bignon 35000 Rennes La Pommeraie Rennes Ille-et-Vilaine