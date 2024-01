Forum des métiers artistiques du jeu vidéo et de l’animation Activdesign Rennes, mardi 30 janvier 2024.

Le forum des métiers artistiques vous permettra d’en savoir plus des métiers connus ou moins connus en posant directement vos questions aux professionnels présents. Comment en sont-ils arrivés là ? Quelles études ont-ils faits ? Quel est leur quotidien ? Comment voit-ils l’avenir ? Autant de question que vous pourrez leur soumettre pour vous faire votre propre avis sur les nombreux métiers qui existent.

Activdesign 4a rue du bignon 35000 Rennes La Pommeraie Rennes Ille-et-Vilaine