Rennes La Maison du Ronceray Rennes A la découverte du quartier de la Poterie Rennes Catégorie d’évènement: Rennes

A la découverte du quartier de la Poterie, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Rennes. Balades et visites Balades et visites / jeudi 8 juillet A la découverte du quartier de la Poterie Francisco Ferrer – Landry – Poterie / Balades et visites jeudi 8 juillet / La Maison du Ronceray A la découverte du quartier de la Poterie Diversité d’un quartier méconnu, Jean-Pierre vous guidera dans le quartier de la Poterie. Entre modernité et diversité des lieux, la Poterie est un quartier récent et en mouvement. Visite d’environ 2h30. Gratuit. Départ de la Maison du Ronceray à 14h. Bonnes chaussures conseillées et départ à l’heure si possible. Quartier : Francisco Ferrer – Landry – Poterie / Infos pratiques Organisé par : La Maison du Ronceray Horaires14h à 16h45 tarifs Gratuit AccèsBus C1, C2, 11 et métro Poterie renseignements La Maison du Ronceray 110 rue de la Poterie Rennes www.la-maison-du-ronceray.info/ La Maison du Ronceray

2021-07-08

Détails Catégorie d’évènement: Rennes Étiquettes évènement : Autres Lieu La Maison du Ronceray Adresse La Maison du Ronceray Ville Rennes lieuville La Maison du Ronceray

Évènements liés