Rennes RdV à la bibliothèque de rue de la place du Ronceray Rennes A la découverte d’œuvres d’art des quartiers de la Poterie et du Landry Rennes Catégorie d’évènement: Rennes

A la découverte d’œuvres d’art des quartiers de la Poterie et du Landry, 19 juillet 2021-19 juillet 2021, Rennes. Balades et visites Balades et visites / lundi 19 juillet A la découverte d’œuvres d’art des quartiers de la Poterie et du Landry Francisco Ferrer – Landry – Poterie / Balades et visites lundi 19 juillet / RdV à la bibliothèque de rue de la place du Ronceray A la découverte d’œuvres d’art des quartiers de la Poterie et du Landry A la découverte d’œuvres d’art des quartiers de la Poterie et du Landry avec Jean-Pierre, un habitant du quartier. Circuit d’une durée de 3h. Quartier : Francisco Ferrer – Landry – Poterie / Infos pratiques Organisé par : La Maison du Ronceray Horaires14h à 17h tarifs Gratuit AccèsBus C1, C2, 11 et métro Poterie renseignements RdV à la bibliothèque Rue de la place du Ronceray Rennes www.la-maison-du-ronceray.info/ RdV à la bibliothèque de rue de la place du Ronceray

2021-07-19

Détails Catégorie d’évènement: Rennes Étiquettes évènement : Autres Lieu RdV à la bibliothèque de rue de la place du Ronceray Adresse RdV à la bibliothèque de rue de la place du Ronceray Ville Rennes lieuville RdV à la bibliothèque de rue de la place du Ronceray