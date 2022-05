Projet 4X3 – Myriam Mechita 75 avenue Aristide Briand Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Projet 4X3 – Myriam Mechita 75 avenue Aristide Briand, 6 janvier 2019 00:00, Rennes. Lundi 7 janvier 2019, 00h00 Sur place 0299010879, http://lendroit.org Myriam Mechita présentera son travail au 75 avenue Aristide Briand dans le cadre du projet 4X3, du 7 janvier au 31 mars 2020. Myriam Mechita est une artiste française qui vit et travaille à Berlin et à Paris. Diplômée des Beaux-arts de Strasbourg et du Centre de formation des plasticiens intervenants, elle enseigne aujourd’hui le dessin à l’école des beaux-arts de Caen. Son travail sera presenté sur les 4X3 du 4 janvier au 31 mars 2020. « L’oeuvre de Myriam Mechita est tellurique, les dessins et sculptures convoquent une palette de sentiments extrêmes : intensité, violence, beauté, peur, colère, magie, merveilleux, amour, mort, bestialité, douceur, explosion, jouissance et solitude. Elle dessine ou sculpte des corps, humains ou animaux, fragmentés, amputés, violentés. Les images, dessinées ou en volume, semblent provenir d’un réel alternatif, imperceptible, inatteignable. Elles ne sont jamais présentées d’une manière brute et claire. Myriam Mechita travaille les notions de filtres et de strates. Les images nous apparaissent lentement, sans confort, il nous faut à notre tour les explorer. » Extrait du texte « je cherche les diamants dans la boue » – Julie Crenn, 2019 75 avenue Aristide Briand 75 avenue Aristide Briand, rennes 35708 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine lundi 7 janvier 2019 – 00h00 à 00h30

