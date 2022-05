Art contemporain dans la ville : Nina Childress sur le 4×3. 75 avenue Aristide Briand, 27 juin 2020 08:30, Rennes.

27 juin – 27 septembre 2020 Sur place Exposition à ciel ouvert, gratuite et en libre accès 24h/24. com@lendroit.org, 02.99.01.08.79

Du 26 juin au 27 septembre 2020, l’artiste américaine est à l’honneur et présente six de ses oeuvres au public rennais avenue Aristide Briand à Rennes.

mailto:com@lendroit.orgtiatrice du projet 4X3, a l’honneur de vous annoncer la troisième session du projet 4X3 avenue Aristide Briand à Rennes. L’artiste Nina Childress succède à Myriam Mechita et propose six images visibles dans l’espace urbain, 7/7 et 24/24 durant trois mois. Le public pourra ainsi découvrir à ciel ouvert les créations de cette artiste de renommée internationale.

Issue de la scène punk alternative parisienne comme chanteuse et auteur du groupe Lucrate Milk, Nina Childress a joué avec Einstürzende Neubauten lors de la Biennale de Paris en 1983. Elle participe ensuite au collectif de peintres Les Frères Ripoulin jusqu’en 1989. En 2011, Nina

Childress peint L’enterrement, une réinterprétation personnelle et toute féminine de L’enterrement à Ornans de Gustave Courbet. Depuis 2013, elle expose des corps féminins maladroits et sensuels à contre-courant des fantasmes masculins.

Après avoir exposé dans de très nombreuses institutions culturelles et artistiques françaises et européennes (au Palais de Tokyo à Paris, au MAMCO-Musée d’art moderne et contemporain à Genève, au CRAC-Centre Régional d’Art Contemporain Languedoc-Roussilon à Sète parmi tant d’autres),l’artiste américaine Nina Childress expose ses silhouettes féminines et son univers acidulé à ciel ouvert.

Afin de permettre à chacun de se familiariser avec l’univers de l’artiste, l’équipe de Lendroit éditions est ravie de vous proposer deux visites guidées sur site :

– le mercredi 8 juillet à 17h (seulement 10 personnes)

– le samedi 25 juillet à 15h (seulement 10 personnes)

Uniquement sur réservation au 02.99.01.08.79 ou à l’adresse

com@lendroit.org

75 avenue Aristide Briand 75 avenue Aristide Briand, rennes 35708 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine

