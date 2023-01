Exposition. Studiolove – Romane de Watteville 40mcube, 4 février 2023 14:00, Rennes.

4 février – 13 mai Sur place Entrée libre

Romane de Watteville déploie à 40mcube son travail de peinture en multipliant les points de vue et les perspectives, jusqu’à troubler notre perception de l’espace.

Pour sa première exposition monographique dans une institution en France, Romane de Watteville déploie son travail de peinture, articulant différents formats et interventions sur l’espace. Cette exposition est produite en partenariat avec le Centre culturel suisse dans le cadre de sa programmation hors-les-murs.

Dans les vues d’ensemble d’intérieurs, chambre ou un salon, que les peintures de Romane de Watteville représentent, s’insère généralement un fond de paysage peint. Les scènes qui y prennent place sont intimes. Des corps à moitié nus, dont les visages n’apparaissent généralement pas, alanguis sur un lit, partiellement vêtus de vêtements et d’accessoires de mode clairement identifiables par les fashion victims, sont peints de manière réaliste sans pour autant être idéalisés.

Différents cadrages, plus resserrés, viennent se juxtaposer : un regard subjectif que l’on suppose être le point de vue de la personne représentée (l’artiste ?), celui d’un téléphone portable qui apparaît, également peint, ou le reflet dans un miroir. Certains de ces détails peuvent d’ailleurs parfois être agrandis et sortir de l’œuvre pour en constituer une autre, de plus petit format, présentée à côté.

Autant d’éléments qui nous donnent une indication sur les différentes sources iconographiques peuplant les peintures de Romane de Watteville, des selfies et des photographies réalisées par l’artiste, des images collectées sur internet, des références à l’histoire de l’art, au cinéma, à la mode et au design.

Empreintes du procédé technique mis au point en 1925 par le réalisateur Abel Gance, dont l’utilisation de trois caméras lui a permis de créer une largeur d’image trois fois supérieure au format traditionnel et un récit en trois images différentes, produisant une « polyvision », les peintures réalisées par Romane de Watteville pour son exposition à 40mcube créent un effet de mise en abyme tout en rejouant avec des moyens contemporains les genres du modèle vivant et de l’autoportrait.

Ces nouvelles œuvres, pensées dans un dialogue, une complémentarité, un lien entre différents formats et un jeu de points de vue, lui permettent de reproduire à l’échelle de l’architecture le procédé établi au sein de ses peintures, mais aussi de penser l’exposition. Son titre évoque le cabinet de curiosités et plus particulièrement le Studiolo et la Grotta d’Isabelle d’Este, collectionneuse de la Renaissance. Entre l’atelier de travail, l’espace privé voire intime, et l’espace de monstration, l’exposition est ici pensée comme un lieu hybride.

40mcube 48 avenue Sergent Maginot – Rennes – Ille-et-Vilaine 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine

samedi 4 février – 14h00 à 19h00

mercredi 8 février – 14h00 à 19h00

jeudi 9 février – 14h00 à 19h00

vendredi 10 février – 14h00 à 19h00

samedi 11 février – 14h00 à 19h00

mercredi 15 février – 14h00 à 19h00

jeudi 16 février – 14h00 à 19h00

vendredi 17 février – 14h00 à 19h00

samedi 18 février – 14h00 à 19h00

mercredi 22 février – 14h00 à 19h00

jeudi 23 février – 14h00 à 19h00

vendredi 24 février – 14h00 à 19h00

samedi 25 février – 14h00 à 19h00

mercredi 1er mars – 14h00 à 19h00

jeudi 2 mars – 14h00 à 19h00

vendredi 3 mars – 14h00 à 19h00

samedi 4 mars – 14h00 à 19h00

mercredi 8 mars – 14h00 à 19h00

jeudi 9 mars – 14h00 à 19h00

vendredi 10 mars – 14h00 à 19h00

samedi 11 mars – 14h00 à 19h00

mercredi 15 mars – 14h00 à 19h00

jeudi 16 mars – 14h00 à 19h00

vendredi 17 mars – 14h00 à 19h00

samedi 18 mars – 14h00 à 19h00

mercredi 22 mars – 14h00 à 19h00

jeudi 23 mars – 14h00 à 19h00

vendredi 24 mars – 14h00 à 19h00

samedi 25 mars – 14h00 à 19h00

mercredi 29 mars – 14h00 à 19h00

jeudi 30 mars – 14h00 à 19h00

vendredi 31 mars – 14h00 à 19h00

samedi 1er avril – 14h00 à 19h00

mercredi 5 avril – 14h00 à 19h00

jeudi 6 avril – 14h00 à 19h00

vendredi 7 avril – 14h00 à 19h00

samedi 8 avril – 14h00 à 19h00

mercredi 12 avril – 14h00 à 19h00

jeudi 13 avril – 14h00 à 19h00

vendredi 14 avril – 14h00 à 19h00

samedi 15 avril – 14h00 à 19h00

mercredi 19 avril – 14h00 à 19h00

jeudi 20 avril – 14h00 à 19h00

vendredi 21 avril – 14h00 à 19h00

samedi 22 avril – 14h00 à 19h00

mercredi 26 avril – 14h00 à 19h00

jeudi 27 avril – 14h00 à 19h00

vendredi 28 avril – 14h00 à 19h00

samedi 29 avril – 14h00 à 19h00

mercredi 3 mai – 14h00 à 19h00

jeudi 4 mai – 14h00 à 19h00

vendredi 5 mai – 14h00 à 19h00

samedi 6 mai – 14h00 à 19h00

mercredi 10 mai – 14h00 à 19h00

jeudi 11 mai – 14h00 à 19h00

vendredi 12 mai – 14h00 à 19h00

samedi 13 mai – 14h00 à 19h00