Exposition L’île de la résidence – Anne Brégeaut, Anne Langlois 40mcube, 20 mai 2022 14:00, Rennes.

20 mai – 27 août Sur place Entrée libre

Dans l’exposition L’île de la résidence, Anne Brégeaut déploie son univers sous la forme d’une série composée de peintures préexistantes et de nouvelles œuvres, dans laquelle s’insèrent des extraits d’un texte de fiction écrit par la commissaire Anne Langlois.

L’œuvre d’Anne Brégeaut est rempli de paysages colorés, peuplé d’animaux ou de rares personnages stylisés qui évoluent dans des scènes narratives étranges. Énigmatiques, ses peintures laissent comme les rêves une grande part à l’interprétation. Sa série Mes insomnies s’apparente paradoxalement à des images et des histoires qui paraissent extraites de songes, dans une dimension psychanalytique.

L’île de la résidence est un texte écrit par Anne Langlois, de l’ordre de la fiction, dont l’histoire se déroule dans le cadre d’une résidence créée par un mécène mystérieux dans la montagne. Quatre artistes s’y rencontrent et découvrent l’histoire et les histoires du village, ce qu’on leur raconte et ce qu’on leur cache. En parallèle se construisent leurs œuvres, avec les étapes de recherche et de production, les discussions et les validations, ainsi que les différentes phases de doute et de fulgurances par lesquelles ils et elles passent.

Ainsi leurs histoires personnelles et celles du village se rejoignent, avant d’atteindre leur apogée dans ce qu’on appelle en théâtre l’acmé, et en anglais pour la littérature et le cinéma, le climax.

À partir de ce moment-là, tout déraille.

Dans l’exposition L’île de la résidence, Anne Brégeaut déploie son univers sous la forme d’une série composée de peintures préexistantes et de nouvelles œuvres, dans lequel s’insèrent des extraits du texte d’Anne Langlois, focalisés sur les paysages et les personnages. Recomposant ainsi la lecture, l’exposition laisse transparaître une atmosphère commune aux œuvres et au texte, aborde la question du processus créatif, la manière dont la narration fait espace et la place que le texte y prend, ainsi que, plus largement, la question de la fiction dans le commissariat d’exposition.

À l’occasion de l’exposition, L’île de la résidence d’Anne Langlois est publié dans un ouvrage incluant des peintures d’Anne Brégeaut.

Commissariat : 40mcube

Exposition présentée dans le cadre de Exporama.

Ouvert du mercredi au samedi de 14h à 19h.

Entrée libre

Accessible pour les personnes à mobilité réduite

Métro : station République

Bus : lignes C4 ou C6, arrêt Pont de Châteaudun

Vélostar : station Pont de Châteaudun

40mcube 48, avenue Sergent Maginot 35000 Rennes 35708 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine

