Art contemporain. Water Color Music, Florian et Michael Quistrebert 40mcube, 25 septembre 2020 14:00, Rennes.

25 septembre – 19 décembre 2020 Sur place Entrée libre. Accessible pour les personnes à mobilité réduite. 02 90 09 64 11, contact@40mcube.org, http://www.40mcube.org

Pour leur deuxième exposition solo à 40mcube, Florian & Michael Quistrebert présentent une nouvelle série d’œuvres ésotériques et optiques produites pour l’occasion.

En 2008, Florian & Michael Quistrebert faisaient l’une de leur première exposition solo en France, Abstract Lady Guardian, à 40mcube. Depuis, leur carrière s’est poursuivie avec de nombreuses résidences, expositions monographiques et collectives en France et à l’étranger, prix… En résidence à New-York puis à la Rijksacademy à Amsterdam, ils ont été nommés pour le prix Marcel Duchamp en 2014. Ils sont représentés par la galerie Crèvecœur à Paris, par Upstream Gallery à Amsterdam et par 313 Art Project à Séoul.

L’œuvre de Florian & Michael Quistrebert s’est déployée en séries, se déclinant sous la forme de toiles et de vidéos. Visitant à chaque fois différents aspects de la peinture, ils mêlent des références aussi variées que la peinture romantique, la musique minimale et psychédélique, le minimalisme, l’abstraction géométrique, l’art optique. Celles-ci se concrétisent dans la peinture mais aussi dans des matières diverses comme des enduits dédiés à la construction qu’ils peuvent employer, auxquelles ils intègrent parfois des éléments d’électroniques comme des diodes, ou des dispositifs de présentations mobiles et automatisées. Poursuivant un cheminement, leur travail a ainsi évolué en traversant plusieurs phases, coloristes, matiéristes, voire technologiques, mais ayant comme point commun de chercher à produire un effet de fascination, hypnotique, qui absorbe la personne face à l’œuvre.

Mettant constamment en œuvre des ambivalences, voire des contradictions, les artistes présentent dans leur exposition des tableaux à la fois ésotériques et optiques, s’apparentant à ce qu’ils nomment du minimalisme flamboyant.

Faisant souvent référence à la musique, leurs peintures peuvent se regarder comme de la musique visuelle, avec pour références les expérimentations minimales et psychédéliques de Terry Riley, Brian Eno, Eliane Radigue ou Laurie Spiegel. Modulaires comme des synthétiseurs, ces peintures comprennent des répétitions, des associations, des dégradés de formes et des enchevêtrements qui peuvent être perçues comme des versions visuelles d’effets sonores tels que la reverb, le delay, l’écho, des distorsions et saturations. Autant de formes simples et précises qui, répétées, superposées, évoquent des espaces infinis, des symboles à remplir de sens.

Vernissage : vendredi 25.09.2020 de 14h à 20h

Commissariat et production : 40mcube.

40mcube 48, avenue Sergent Maginot 35000 Rennes 35708 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine

vendredi 25 septembre 2020 – 14h00 à 20h00

samedi 26 septembre 2020 – 14h00 à 19h00

mercredi 30 septembre 2020 – 14h00 à 19h00

jeudi 1er octobre 2020 – 14h00 à 19h00

vendredi 2 octobre 2020 – 14h00 à 19h00

samedi 3 octobre 2020 – 14h00 à 19h00

mercredi 7 octobre 2020 – 14h00 à 19h00

jeudi 8 octobre 2020 – 14h00 à 19h00

vendredi 9 octobre 2020 – 14h00 à 19h00

samedi 10 octobre 2020 – 14h00 à 19h00

mercredi 14 octobre 2020 – 14h00 à 19h00

jeudi 15 octobre 2020 – 14h00 à 19h00

vendredi 16 octobre 2020 – 14h00 à 19h00

samedi 17 octobre 2020 – 14h00 à 19h00

mercredi 21 octobre 2020 – 14h00 à 19h00

jeudi 22 octobre 2020 – 14h00 à 19h00

vendredi 23 octobre 2020 – 14h00 à 19h00

samedi 24 octobre 2020 – 14h00 à 19h00

mercredi 28 octobre 2020 – 14h00 à 19h00

jeudi 29 octobre 2020 – 14h00 à 19h00

vendredi 30 octobre 2020 – 14h00 à 19h00

samedi 31 octobre 2020 – 14h00 à 19h00

mercredi 4 novembre 2020 – 14h00 à 19h00

jeudi 5 novembre 2020 – 14h00 à 19h00

vendredi 6 novembre 2020 – 14h00 à 19h00

samedi 7 novembre 2020 – 14h00 à 19h00

mercredi 11 novembre 2020 – 14h00 à 19h00

jeudi 12 novembre 2020 – 14h00 à 19h00

vendredi 13 novembre 2020 – 14h00 à 19h00

samedi 14 novembre 2020 – 14h00 à 19h00

mercredi 18 novembre 2020 – 14h00 à 19h00

jeudi 19 novembre 2020 – 14h00 à 19h00

vendredi 20 novembre 2020 – 14h00 à 19h00

samedi 21 novembre 2020 – 14h00 à 19h00

mercredi 25 novembre 2020 – 14h00 à 19h00

jeudi 26 novembre 2020 – 14h00 à 19h00

vendredi 27 novembre 2020 – 14h00 à 19h00

samedi 28 novembre 2020 – 14h00 à 19h00

mercredi 2 décembre 2020 – 14h00 à 19h00

jeudi 3 décembre 2020 – 14h00 à 19h00

vendredi 4 décembre 2020 – 14h00 à 19h00

samedi 5 décembre 2020 – 14h00 à 19h00

mercredi 9 décembre 2020 – 14h00 à 19h00

jeudi 10 décembre 2020 – 14h00 à 19h00

vendredi 11 décembre 2020 – 14h00 à 19h00

samedi 12 décembre 2020 – 14h00 à 19h00

mercredi 16 décembre 2020 – 14h00 à 19h00

jeudi 17 décembre 2020 – 14h00 à 19h00

vendredi 18 décembre 2020 – 14h00 à 19h00

samedi 19 décembre 2020 – 14h00 à 19h00