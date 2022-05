Art contemporain. Exposition Geologia. 40mcube Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Art contemporain. Exposition Geologia. 40mcube, 25 janvier 2020 14:00, Rennes. 25 janvier – 26 avril 2020 Sur place Entrée libre contact@40mcube.org, 02 90 09 64 11 40mcube présente l’exposition Geologia qui réunit les artistes Guillaume Gouerou et Julien Loustau. L’exposition Geologia est l’un des épisodes d’une série d’expositions qui se déploient dans le temps de la programmation de 40mcube. Après Archeologia, qui s’est déroulée en 2013, et avant Animalia, qui verra le jour en 2021, ces expositions abordent des relations documentées, imaginaires ou fantasmées que des artistes entretiennent avec l’histoire, la géographie, et le vivant. L’exposition Geologia réunit des œuvres de Guillaume Gouerou et de Julien Loustau. Menant une recherche scientifique à des fins artistiques, Guillaume Gouerou a mis au point une machine fabriquée à partir de plusieurs fours micro-ondes, qui permet de créer de la pierre. Ici, l’artiste rivalise avec un dieu en produisant artificiellement un élément naturel, puis exploite ces pierres sous forme de bijoux. Tous les éléments de la chaîne, de la machine étrange aux pierres produites, de leurs images prises au microscope jusqu’aux bijoux sertis, sont rassemblés dans l’exposition. Cette installation s’appréhende dans la projection du film Sub de Julien Loustau. Étirant le temps, celui-ci nous emmène dans les profondeurs de la terre avec l’exploration supposée du lac Vostok, vaste étendue d’eau prisonnière sous les glaces de l’Antarctique et isolée du reste du monde depuis des millions d’années. Par l’association de ces deux œuvres, l’exposition Geologia crée une atmosphère favorisant la contemplation et une situation contrastée, à l’image des relations que l’humanité entretient avec son environnement : du naturel à l’artificiel, de la découverte à la recherche, de l’exploitation à la production. 40mcube 48, avenue Sergent Maginot 35000 Rennes 35708 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine samedi 25 janvier 2020 – 14h00 à 19h00

