Exposition art contemporain. Carla Adra, Se perdre sans peur 40mcube Rennes, samedi 3 février 2024.

Exposition art contemporain. Carla Adra, Se perdre sans peur 40mcube Rennes 3 février – 4 mai

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-02-03 14:00

Fin : 2024-05-04 19:00

Les créations de Carla Adra s’ancrent dans le quotidien, ses contextes et ses hasards. Pour son exposition à 40mcube, elle produit de nouvelles situations rendant compte de son processus de travail. 3 février – 4 mai 1

Carla Adra est une artiste française, canadienne et libanaise dont les actions (performances, installations, vidéos, dessins, écrits, etc.) qui s’ancrent dans le quotidien, ses contextes et ses hasards.

Conçue comme un travail avec le vivant, sa pratique renvoie à la notion d’intime, qu’elle définit comme une matière, une interface, un frottement, reliant les êtres entre eux dans un continuum de relations.

Toute au désir de créer du lien, l’artiste élabore des dispositifs qui sont des caisses de résonance venant accueillir et amplifier des paroles qui n’ont pas trouvé refuge dans le but de rendre audible ce qui est disqualifié. Parlant des autres à travers elle, son travail interroge l’effacement ou la disparition de soi derrière les histoires, les aspirations ou les sentiments de celleux dont elle écoute, endosse et transmet la parole.

Pour son exposition à 40mcube, Carla Adra produit de nouvelles situations qui rendent compte de son processus de travail.

40mcube 48 avenue Sergent Maginot – Rennes – Ille-et-Vilaine Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine