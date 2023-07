Exposition d’Art contemporain : Non Complete Story, Stanislas Paruzel 40mcube Rennes, 14 octobre 2023 14:00, Rennes.

Exposition d’Art contemporain : Non Complete Story, Stanislas Paruzel 40mcube Rennes 14 octobre – 23 décembre

Pour sa première exposition monographique, Stanislas Paruzel présente à 40mcube les trois premiers films d’une série consacrée à Tristan & Iseult. 14 octobre – 23 décembre 1

Stanislas Paruzel réalise des films qui mêlent différents modes de réalisation. Entre tournages avec direction d’acteurs et d’actrices, animation et incrustations, ils assument une dimension onirique et irréelle.

Pour son exposition à 40mcube, Non Complete Story, il présente les trois premiers films d’une série qu’il poursuivra ensuite. Sans pour autant en respecter l’ordre et la chronologie, chaque épisode est une interprétation d’un chapitre du texte de Tristan & Iseult, à partir des versions en français moderne de Joseph Bédier et de René Louis. L’un d’entre eux, réalisé lors de la formation GENERATOR que l’artiste a suivie en 2021-2022, est ainsi consacré au chapitre 15, Marc juché dans le grand pin.

Dans une scénographie qui intègre ces vidéos projetées ou présentées sur écran, Stanislas Paruzel associe des sculptures qui sont également des éléments de décors, ou des œuvres produites après la réalisation de ses films, qui en évoquent et en prolongent l’univers singulier.

Tout en laissant percevoir une fascination quasi enfantine pour l’époque et l’esthétique du Moyen Âge, ce classique de l’amour apparaît sous un angle contemporain et critique.

40mcube 48 avenue Sergent Maginot – Rennes – Ille-et-Vilaine Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine