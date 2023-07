Exposition Nouaison d’Aurélie Ferruel & Florentine Guédon 40mcube Rennes, 3 juin 2023 14:00, Rennes.

Exposition Nouaison d’Aurélie Ferruel & Florentine Guédon 40mcube Rennes 3 juin – 16 septembre

Aurélie Ferruel & Florentine Guédon réalisent pour leur exposition à 40mcube une vaste installation qui mêle différents médiums et techniques et aborde dans tous ses aspects la question de la terre. 3 juin – 16 septembre 1

Pour leur exposition à 40mcube, Aurélie Ferruel & Florentine Guédon explorent le rapport à la terre, et notamment leur rapport personnel à cet élément, dont elles réalisent l’ampleur de l’influence sur leur vie et leur travail.

Depuis la création de leur duo, Aurélie Ferruel & Florentine Guédon ont toujours affirmé leurs origines sociales et géographiques, qui les réunissent, dans leur pratique artistique. Le milieu rural, l’agriculture, le rapport aux animaux, ou les coutumes sont largement représentés dans leurs sculptures et installations, et activés dans leurs performances. Souvent croisés avec des références de régions plus lointaines, elles soulignent le caractère universel des folklores et rituels.

Pour leur exposition à 40mcube intitulée Nouaison, elles réarticulent leur mode de collaboration pour en interroger les contours et en repenser le fonctionnement. Leur recherche se focalise sur le rapport à la terre de manière générale, et sur leur propre rapport à la terre, dont elles réalisent l’ampleur de l’influence sur leur vie et leur travail à différent niveaux, intime, symbolique, familial, sensible, juridique, social, sociétal, écologique, psychologique. Elles produisent une installation composée de différents matériaux (paille, terre, céramique, verre, textile) pour laquelle elles créent un environnement sonore. Réalisé à partir d’entretiens qu’elles ont menés avec leurs proches, mais aussi une juriste et une psychologue, cette nouvelle œuvre leur permet d’aborder sous différents angles les questions de la transmission et de l’héritage.

Commissariat : 40mcube

Production : 40mcube

Exposition présentée dans le cadre d’Exporama

40mcube 48 avenue Sergent Maginot – Rennes – Ille-et-Vilaine Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine